福岡市の図書館で男女3人が襲われた事件で、容疑者の男が凶器とされる包丁を「自宅から持参した」と供述していることがわかりました。殺人未遂の疑いで送検されたのは無職・吉井辰夫容疑者（61）です。吉井容疑者は19日の夜、福岡市早良区の図書館で、刃渡り約17cmの包丁を使い、50歳の女性の首を切り付けた疑いが持たれています。この事件では80代男性が腹部を刺され、重傷。70代の警備員も右手の指を切りつけられけがをしていま