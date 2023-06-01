セリエA 25/26の第26節 ユベントスとコモの試合が、2月21日23:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）らが先発に名を連ねた。 11分に試合が動く。コモのアナス