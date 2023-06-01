ブンデスリーガ 25/26の第23節 ウニオン・ベルリンとレーバークーゼンの試合が、2月21日23:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、