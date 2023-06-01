カブスの鈴木はオープン戦初打席でいきなり快音を響かせた。初回。カウント2―2から先発右腕キャノンの94.5マイル（約152キロ）のシンカーを振り抜くと打球は左中間の芝生席に着弾。「スイング自体も悪くない。しっかり振れているので良かった」と納得の表情を浮かべた。侍ジャパンでも起用の可能性がある中堅でスタメン出場した。4回1死満塁で村上が放った後方への飛球を追ったが太陽光で見失い、二塁打とするなど慣れないポ