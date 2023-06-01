【記者フリートーク】村上のホワイトソックス移籍に一役買った人物がいる。傘下2Aに所属する西田陸浮。23年に日本選手として10年ぶりにメジャーのドラフトで指名を受けた内野手だ。野球留学や編入のサポートを行う会社「ワンハネ」の社長でもある西田は、日本選手獲得を狙っていた球団フロントから意見を求められ、「村上さんって言いました」と推薦。不足していた長打力にキャプテンシーを持ち合わせていたからだ。2年連続