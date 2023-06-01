エンゼルスの菊池がメジャーキャンプを打ち上げた。最終日は今春3度目のライブBPに登板し、4イニング相当で打者17人に対し74球を投げ、4安打2四球5奪三振だった。主砲トラウトにはこの日最速の96マイル（約154キロ）直球で追い込み、最後は95マイル（約153キロ）直球で空振り三振に仕留めた。「全体的にやれること、やりたいことはできたと思います」と充実した表情を浮かべた。21日（日本時間22日）に米国をたち、侍ジャ