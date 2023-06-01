アストロズの今井はライブBPに移籍後初登板し、打者5人を相手に3三振を奪い、上々のスタートを切った。首位打者3度で、オールスター戦に9度出場したアルテューベを内野ゴロ、コレアを三振に打ち取るなど主力選手も圧倒。「緊張したが、投げているうちにどんどん楽しくなった」と振り返った。アルテューベは「彼はスピンが全く見えないスライダーを投げてきた。ナイスでシャープな球だった」と評価。空振り三振に倒れたトラメ