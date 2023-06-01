ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は20日（日本時間21日）、メジャー移籍後初実戦となるカブスとのオープン戦で2安打2打点のデビューを飾った。交通事故による大渋滞に巻き込まれて、試合開始15分前に球場に到着するドタバタ劇も「4番・一塁」で出場。3回の第2打席で初安打となる中前打を放ち、4回の第3打席では中越えの2点二塁打で初打点もマークした。グラウンドに姿を現したのはプレーボール10分前だった。村上は小走