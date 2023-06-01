大リーグは20日（日本時間21日）、各地でオープン戦が始まり、今季から導入するストライク判定のチャレンジシステム「ロボット審判」も利用された。フロリダ州、アリゾナ州での計5試合で異議申し立ては23回あり、1試合平均は4・6回。うち13回で判定が覆り、チャレンジ成功率は56・5％で半数以上が成功した。最もチャレンジに成功したのはダイヤモンドバックス―ロッキーズ戦で、チャレンジが7回あり6回が成功だった。