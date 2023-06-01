左脚付け根の張りを訴えたパドレス・松井裕樹投手（30）のWBC出場について20日（日本時間21日）、クレイグ・スタメン監督が「投げられるだけの健康な状態になるには厳しい道のりになる。出られるかはクエスチョンだ。彼自身が決断しなければいけない」と辞退の可能性に触れた。松井は前日、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板したが、21球を投げた時点で異変を訴えて緊急降板。この日は明るい表情で「元気で