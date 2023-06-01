ドジャースの大谷はDHで出場する21日（日本時間22日午前5時10分開始）のオープン戦初戦の敵地エンゼルス戦に臨む。この日はまず投手として遠投後、ブルペンでクイックモーションを交えながら力強く16球投げた。続いて打者としてライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、トライネン、グラスノー、ドライヤーの主力3投手に対して3打数無安打で感覚を養った。初戦に続き22日（同23日）の敵地パドレス戦もDHで出場予定。アーロン