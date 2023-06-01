ブルージェイズは公式写真撮影日の「フォトデー」を迎え、岡本が背番号7のユニホーム姿を初披露した。大リーグ公式SNSにユニホーム姿でバットを手に笑顔を浮かべる写真とともに「FIRSTLOOK（初お披露目）」の文字を添えて投稿された。21日（日本時間22日午前3時7分開始）のフィリーズ戦に初出場し、26日（同27日）のマーリンズ戦後にチームを離れ、侍ジャパンに合流する予定となっている。