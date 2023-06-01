「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子マススタート・決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）チームパシュート銅メダルメンバーの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１５位に終わった。スタートから先頭に立った佐藤。３周目で有力候補のカナダ選手に転倒がある波乱の展開に。中盤は激しいポジション取りの中で中団やや後ろに位置しながら徐々に上位をうかがっていった。ラスト１周から４番手に上がったが