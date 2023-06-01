IOCのオリンピック日本語公式Xが公開ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションは21日（日本時間22日）に行われる。開演7時間前、国際オリンピック委員会（IOC）のオリンピック日本語公式Xが4年前のエキシビションの動画を投稿。ファンから歓喜の声が上がった。4年前の2022年北京五輪。大会マスコットは、可愛らしいパンダが宇宙飛行士のスーツを模した氷の“シェル”を装着した「ビンドゥンドゥン」だった