◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子マススタート決勝が行われ、前回大会８位入賞の佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５位だった。今大会は団体追い抜きで銅メダルを獲得。３大会連続出場の五輪で個人種目のメダル獲得は果たせなかったが、最後と決めた五輪のラストレースを滑り切った。今大会での五輪引退を表明し「集大成」と位置づけた３度目の大舞台。北京五輪後、４年後の