入江伸子容疑者らの事件を受け、国民民主党の玉木代表は謝罪し、事実関係が確定すれば厳しい処分を行う考えを示しました。国民民主党・玉木代表：あってはならない事態ですし、選挙の公正性・公平性に対して、著しく損ねるような行為ですので、許されないことだと思う。玉木代表は、国民民主党の茨城県連大会で、入江容疑者を擁立した党の代表として「心からおわびを申し上げたい」とした上で、「支援者の思いを裏切る行為であり、