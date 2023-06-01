現地２月21日開催のブンデスリーガ23節で、今冬にFW塩貝健人が加入したヴォルフスブルクがアウクスブルクとホームで対戦した。この試合で、65分から途中出場した塩貝が、待望のブンデス初ゴールを決める。１−１で迎えた71分、右サイドからのクロスを身体を倒しながらゴールに流し込んでみせた。 今冬にオランダのNECから移籍してきた20歳が、出場５試合目で大仕事をやってのけた。だが、ヴォルフスブルクはその後に