ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第４６回龍神杯」が２１日に開幕した。有山望（２１＝大阪）は予選初日１Ｒ６枠で６着。「回ってなかった。セッティングとかペラもそのままでいったけど、レース足がイマイチ」と不満顔でまだまだ舟足の底上げは必要だ。高校３年間は弓道に青春をささげた。「体幹とか集中力がレースに役立っています。ボートに乗るには安定感が大事だし、レースでは集中が大事なので」と培った経験をし