今月に入って生徒10人がはしかに感染した愛知県東三河地方の高校で、新たに生徒1人の感染が確認されました。 【写真を見る】東三河の高校で新たに生徒１人のはしか感染確認今月に入り11人目、学校内で感染拡大か 愛知県によりますと、はしかへの感染が確認されたのは、豊川市に住む男子高校生です。 男子高校生は、今月18日に発熱の症状が出て、市内の医療機関を受診し、21日、はしかへの感染が確認されました。 男子高校生