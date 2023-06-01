◆ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子マススタート 決勝(大会16日目/現地21日)スピードスケートの男子マススタート決勝が行われ、日本勢からは男子5000メートルと男子団体パシュートにも出場した佐々木翔夢選手と、男子1500メートルと男子団体パシュートでも滑走した蟻戸一永選手が出場。レースは長距離のスペシャリスト、ヨリト・ベルフスマ選手(オランダ)が序盤に飛び出し、そのまま大差で逃げ切る圧