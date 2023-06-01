「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子マススタート・決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）ヨリト・ベルフスマ（４０）＝オランダ＝が衝撃の大逃げに成功し、金メダルを獲得した。ゴール前には完全な力を抜いて、ファンの歓声を浴びながらゴールした。会場は騒然となった。日本の佐々木翔夢（２０）＝明大＝は１０位、蟻戸一永（２３）＝ウェルネット＝は１３位で入賞はならなかった。驚きの逃走劇だ