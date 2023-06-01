ボートレース宮島の「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念第６回週刊大衆杯」は２１日、予選２日目が行われた。岡部大輝（３０＝東京）は前半５Ｒで５枠からまくり差して２着、後半１０Ｒで２枠から差し切って今節初白星。初日１号艇で４着からの巻き返しに成功した。「いいですね。直線は普通だけど、乗り心地と出足がすごくいいです」と出足系統は上々だ。２０２６年後期適用勝率は６・２０（２１日現在）とＡ１初昇格を