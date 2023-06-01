お笑いコンビ「オードリー」の春日俊彰が２１日深夜のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演。喉の不調のため約３週間休養することを１８日に発表し、この日の番組を欠席した相方・若林正恭について語った。春日は「若林さんが喉の治療で３週間、お休みするのが、今週から始まりました。３週間休めば、回復するということなので、私一人でこの番組を支えていこうと思います」と語った。この日の番組は、過去