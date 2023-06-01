ニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（深夜1・00）が21日深夜に放送され、18日に声帯治療のため約3週間休養を正式発表していた若林正恭（47）が、この日の放送から欠席となった。若林は14日の同ラジオで「声帯がボロボロらしい」と明かし、3週間休養することを発表していた。この日、相方・春日俊彰がタイトルコールをした後に「若林さんが今週から3週間、喉の治療のためにお休みということを先週告知致しまして