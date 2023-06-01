◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日カーリング女子3位決定戦カナダ10―7米国（2026年2月21日コルティナ・カーリング競技場）世界ランク2位のカナダが、10―7で同10位の米国を下して銅メダルを獲得した。22日に開催される決勝では、スウェーデンとスイスが対戦する。銅メダルを争う3位決定戦は、1次リーグ6勝3敗同士の対決となった。5―5で迎えた第8エンドに大きく試合が動く。有利な後攻のカナダがスキップ、レイチェ