愛知県刈谷市の交差点でトラックを運転して原付バイクと衝突し、男性に重傷を負わせた上、逃げたとして運転手の男が逮捕されました。 【写真を見る】重傷ひき逃げ容疑69歳トラック運転手を逮捕愛知・刈谷市の交差点で原付バイクと衝突し、重傷負わせたまま逃げる 逮捕されたのは刈谷市の会社員、鈴木正彦容疑者（69）です。 警察によりますと鈴木容疑者は20日午後1時半ごろ、刈谷市今川町の交差点で、トラックを運転して原付