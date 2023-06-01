セリエA第26節が21日に行われ、ユヴェントスとコモが対戦した。25試合が消化したリーグ戦でユヴェントスは勝ち点「46」の現在5位。前節は白熱したインテルとのイタリア・ダービーを落としている。対するコモは勝ち点「42」の6位で3試合勝ち星から遠ざかっている。5位ユヴェントスと6位コモの一戦は“シックス・ポインター”となり、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得するうえでも、両クラブにとって負け