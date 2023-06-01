ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」は２１日、予選最終日となる４日目が行われた。大山千広（３０＝福岡）は予選ラストとなった９Ｒも、２コースからジカまくりを決めて１着。予選７走を３勝２着４本のオール２連対で首位通過を決めた。「スタートして明らかに出て行ったし、伸びは本当にいい。ターン回りは重い」と回り足には不満を漏らすも、直線を中心に抜群の手応えをつかんでいる。復帰後初