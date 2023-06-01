ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」は２１日、予選最終日となる３日目が行われた。井本昌也（２８＝山口）はこの日、６、５コースから４着２本と着を落とし、予選を９位通過。「調整がズレ過ぎた。回して行ったけど、スカスカで前に押してなくて何もなかった」。後半９Ｒは２周２Ｍまで３番手だっただけに、ペラ調整失敗に唇を噛む。それでも２日目に連勝したように、舟足は上位級。「合えば全部がいい足」とレース後はペ