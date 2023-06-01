◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子マススタート決勝が行われ、佐々木翔夢（明大）は１０位、蟻戸一永（ウェルネット）は１３位だった。２０歳の佐々木は２４年Ｗ杯最終戦で優勝した実績があり、１回戦も１組２位で突破。男子ではこの種目で日本勢初のメダル獲得が期待されたが及ばなかった。これでスピードスケートの日本男子は今大会、全種目を通じてメダルなしに