◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート男子マススタート（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、オランダの“鉄人”ヨリト・ベルフスマ（40）が中盤から大逃げを敢行し、そのまま最後は独走状態で逃げ切り驚きの金メダルに輝いた。ベルフスマ、デンマークのビクトハル・トープと中・長距離に強い2選手がレース中盤から