■ミラノ・コルティナオリンピック™クロスカントリースキー男子50?マススタート・クラシカル（日本時間21日、テーゼロ クロスカントリースタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！男子50?マススタート・クラシカルが行われ、日本勢は馬場直人（29、中野土建スキークラブ）が26位、廣瀬崚（25、T.A.C Ski Team）は32位だった。また、優勝は