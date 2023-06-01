【マニラ共同】フィリピンの捜査当局は21日、20〜40代の日本人の男女3人と、30代の中国人の男を18日に逮捕したと発表した。フィリピン北部ルソン島アンヘレスを拠点にオンライン詐欺に関与していたとする国際犯罪グループのメンバーだとしている。逮捕容疑は移民法違反など。捜査当局はグループの全容解明を進める。