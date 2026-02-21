■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート 男子マススタート準決勝（21日、ミラノ・スピードスケート競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スピードスケート男子マススタートの準決勝が21日に行われて佐々木翔夢（20、明治大）が準決勝1組で戦略通りの滑りを見せて組2位で決勝進出を決めた。2組に出場した蟻戸一永（23、ウェル