◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子マススタート決勝が行われ、ともに初出場の佐々木翔夢（明大）、蟻戸一永（もとなが、ウェルネット）は、男子日本勢でこの種目初となる表彰台には届かなかった。佐々木は１０位、蟻戸は１３位だった。佐々木は１回戦１組で２位、蟻戸は１回戦２組８位で通過していた。◆マススタート１８年平昌五輪で採用され、男女とも最大３