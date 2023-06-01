◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート男子マススタート（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、佐々木翔夢（20＝明大）、蟻戸一永（23＝ウェルネット）の男子日本勢のメダル獲得はならなかった。オランダ、デンマークの長距離に強い選手2人がレース中盤から逃げる展開。日本勢の2人は様子をうかがっていたが、最後ま