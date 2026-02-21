AKB48とSKE48の若⼿精鋭メンバー7名による「令和のニャーKB」による 『アイドルはウーニャニャの件』リバイバル Music Video（1 chorus ver.）が2⽉22⽇（⽇）“猫の⽇” 0:00、avex公式YouTubeチャンネルにて公開された。 ニャーKB with ツチノコパンダによる『アイドルはウーニャニャの件』は、2015年にアニメ「妖怪ウォッチ」エンディングテーマとしてログインして続きを読むThe post AKB48 &