事件や事故で家族を亡くした子どもたちが、バレーボール国内最高峰、「SVリーグ」の試合を観戦しました。21日、東京・江東区の有明コロシアムで行われた「東京グレートベアーズ」と「東レアローズ静岡」の試合に招待されたのは、事件や事故で大切な家族を亡くした子どもたちなど16人です。子どもたちは試合を観戦した後、選手と記念写真を撮るなどして交流しました。東京グレートベアーズ柳田将洋 選手「実際にこういった方