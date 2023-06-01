今節の藤枝MYFCはホームでの甲府戦。1－1で突入したPK戦で惜しくも敗戦となりました。 J2藤枝MYFC開幕ホーム3連戦の3戦目は同じJ２甲府。開幕2連勝と波に乗っている相手に試合開始からハイプレスを受けながらも丁寧につないで相手ゴールを目指します。前半31分に先制を許しますが、37分左サイドを起点に中村優が同点ゴールをたたき込み、試合を振り出しに戻します。後半は、積極的に選手交代を行い