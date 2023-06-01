男子マススタート1回戦滑走する佐々木翔夢（奥右から2人目）＝ミラノ（共同）21日のスピードスケートマススタートで男子1回戦は佐々木翔夢（明大）が1組2位、蟻戸一永（ウェルネット）が2組8位で決勝に進出した。女子1回戦の佐藤綾乃（ANA）は1組1位で1回戦突破。堀川桃香（富士急）は2組12位で敗退した。（共同）女子マススタート1回戦滑走する堀川桃香（右手前）＝ミラノ（共同）