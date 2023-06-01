２１日午後１０時過ぎ、岡山市東区の西大寺観音院で行われていた裸祭り「西大寺会陽（えよう）」で、男性６人が負傷し、病院に搬送された。岡山市東消防署によると、このうち搬送時は３人が意識不明の状態だったという。岡山県警岡山東署は、当時の詳しい状況を調べている。西大寺会陽は、白い締め込み姿の約１万人の男衆が激しく体をぶつけ合い、福を授かるとされる「宝木（しんぎ）」を奪い合う奇祭。国重要無形民俗文化財に