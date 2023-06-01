ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２１日、準優勝戦が行われた。西岡蒼志（２１＝香川）は準優１２Ｒ、２コースから２番手追走。先マイした１号艇の山下大輝がＦとなり、先頭に浮上すると、そのまま１着でゴールし。デビュー初優出を決めた。「出足系でいい。優勝戦でも足負けしないと思う。２枠なので出足を生かしたレースをしたい」と胸を張る仕上がりだ。ゴミ拾いや掃除が日課。「ここ