ひじきは、食物繊維やミネラルがとれてストックしておける便利な食材。いつもと発想を変えて、デリカフェにあるような華やかなスパニッシュオムレツにするのはいかがでしょう。卵にカレー粉を加えることで風味がアップし、色もより鮮やかに！じゃがいもを大き目めに切って、メリハリのある食感にします。芽ひじきを上手に使うヒントもどし方水でさっと洗い、水に10 分ほどつけてもどします。もどしたあとに熱湯を回しかけると、特