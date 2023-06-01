８日に投開票された衆院選で運動員らに現金を渡したとして、東京７区（港、渋谷区）に国民民主党から出馬した元都議ら女３人が公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕された事件で、運動員らが現金の受け取りについて口止めされていたことが、捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、陣営側が違法性を認識していたとみて調べている。逮捕されたのは、元都議の入江伸子（６３）（港区虎ノ門）、ＳＮＳ運用支援会社代表の女（２５）