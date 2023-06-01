【ラ・リーガ第25節】(アノエタ)ソシエダ 3-3(前半0-0)オビエド<得点者>[ソ]オーリ・オスカールソン2(64分、90分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(87分)[オ]フェデリコ・ビニャス2(50分、52分)、エリック・バイリー(90分+2)<警告>[ソ]セルヒオ・ゴメス(32分)、ブライス・メンデス(81分)[オ]クワシ・シボ(70分)観衆:30,917人