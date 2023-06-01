「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子マススタート・準決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）チームパシュート銅メダルメンバーの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１組１着で決勝進出を決めた。堀川桃香（２２）＝富士急行＝は２組１２着で決勝進出はならなかった。佐藤は序盤からオランダのキーホフの後ろをピッタリとマークする形でレースを展開。力を温存し、残り１周を前に上位に進出。最終コーナー