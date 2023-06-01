ボートレース芦屋の「ギラヴァンツ北九州カップ」が２１日に開幕した。高岡竜也（３２＝山口）は８Ｒ、４カドから豪快まくりで白星発進。レース後は「ペラを叩いて、整備して前検よりかなり上向いた。いいダッシュ乗りだったし、初日のメンバー相手なら伸びていった」と機力アップに成功し、笑顔もこぼれた。。「まだエンジンメンバーが分からないので何とも言えないが、ベースは決まった」と早くも微調整の域に入っている。２