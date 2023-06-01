３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）が左脚付け根の張りのため、出場辞退を申し入れたことが２１日、分かった。西武・平良海馬投手（２６）、阪神・石井大智投手（２８）に次いで３人目となる救援陣辞退のアクシデント。中日・金丸夢斗投手（２３）が追加招集の最有力候補とみられる。またしても、侍ジャパンに激震が走った。井端監督の下で