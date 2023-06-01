◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（２１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）２１日＝ペン・宮下京香】男子スキークロスが行われ、２大会連続出場の古野慧（Ｕ―ＮＥＸＴＨＤ）が４位となった。男女通じて同種目初のメダルは逃したが、日本勢過去最高順位を記録した。４人で行われた決勝は、４位からゴール直前の滑りで追い込み、表彰台に迫ったが、３位とはわずか０秒０８差、数十セン