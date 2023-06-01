■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート 女子マススタート準決勝（21日、ミラノ・スピードスケート競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スピードスケート女子マススタートの準決勝が21日に行われ、1組目に出場した佐藤綾乃（29、ANA）は組1位で決勝進出。佐藤はこの後行われる決勝で2018年平昌五輪の高木菜那以来2大会ぶりの